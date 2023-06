Mobilfunkstandard Vodafone startet im begrenzten Umfang mit 5G-Telefonaten

30. Juni 2023 | Quelle: dpa

Ein neuer 5G-Mobilfunkmast von Vodafone auf einem Hochhaus in Düsseldorf. Bild: Bild: dpa

Schonend für den Akku und schneller beim Verbindungsaufbau: Der Mobilfunkstandard 5G wird von einem kleinen Teil der Vodafone-Kunden nun auch zum Telefonieren benutzt. Als erster deutscher Netzbetreiber schaltete das Unternehmen entsprechende Technik in einem begrenzten Rahmen frei - und zwar insgesamt gut 300 Funkstandorte in Düsseldorf, Leipzig und Frankfurt, wie Vodafone am Freitag mitteilte. Die Wettbewerber Deutsche Telekom und Telefónica (O2) haben die 5G-Telefonie für ihre Kunden noch nicht gestartet.