Mobilität Bahnverkehr läuft nach Warnstreik wieder

09. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Viel los am Hamburger Hauptbahnhof nach Ende des Warnstreiks. Für das restliche Wochenende müssen sich Fahrgäste auf volle Züge einstellen. Bild: Bild: dpa

Nach dem Ende des Warnstreiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat sich der Bahnverkehr in Deutschland am Samstag normalisiert. „Die Züge fahren wieder nach Fahrplan”, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Berlin. Nun blickt der Verkehrskonzern auf den Fahrplanwechsel an diesem Sonntag. Mit neuen Fern- und Regionalverbindungen sowie zusätzlichen Zügen auf der Schiene soll sich das Angebot für die Fahrgäste verbessern. Allerdings steigen auch die Preise im Fernverkehr für einen Teil der Tickets.