Mobilität Bernreiter: Auslaufen von 49-Euro-Ticket keine leere Drohung

12. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Wie sieht es um die Zukunft des Deutschland-Tickets aus? Bild: Bild: dpa

Im Ringen um die Finanzierung des 49-Euro-Tickets hofft der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) auf Verhandlungen der Ministerpräsidenten mit Kanzler Olaf Scholz (SPD). Nachdem es am Mittwoch in Köln Gespräche der Länderverkehrsminister mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing gegeben habe, werde man sich an die Ministerpräsidentenkonferenz wenden, sagte er am Donnerstag im Bayerischen Rundfunk. Nur sie könne das Problem lösen. „Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.”