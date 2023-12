Mobilität Branche sieht bei Aus für E-Auto-Prämie Vertrauen verspielt

18. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Das überraschend schnelle Ende der Kaufprämie für Elektroautos verärgert die betroffene Kunden und die Autokonzerne. Bild: Bild: dpa

Nach dem plötzlichen Ende der Kaufprämie für Elektroautos schauen Kunden nun in die Röhre. Die Industrie protestiert und beklagt einen Vertrauensverlust in die Politik. Die Branche erwartet nun einen langsameren Anstieg der Verkaufszahlen von E-Autos. Erst am Samstag hatte das Bundeswirtschaftsministerium mitgeteilt, dass nur noch am folgenden Sonntag Anträge für den Umweltbonus gestellt werden könnten. Das abrupte Aus wurde in Ministeriumskreisen damit begründet, dass das Geld im Haushalt knapp geworden sei.