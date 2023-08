Mobilität Studie: Bundesregierung verfehlt E-Auto-Ziele deutlich

22. August 2023 | Quelle: dpa

Der Anteil von E-Autos an den Neuzulassungen wird in diesem Jahr laut Experten sinken. Bild: Bild: dpa

Deutschland wird das Ziel der Bundesregierung von 15 Millionen Elektrofahrzeugen bis 2030 nach Einschätzung des Branchenexperten Stefan Bratzel „bei weitem” verfehlen. Es sei ein „Realitäts-Check notwendig”, sagte der Leiter des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach am Dienstag. Die politischen Ziele müssten mit den erforderlichen Maßnahmen in Einklang gebracht werden.