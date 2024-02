Mobilität Tesla verteidigt Erweiterungsplan und setzt auf Kooperation

21. Februar 2024 | Quelle: dpa

Über dem Eingang der Tesla Fabrik «Gigafactory Berlin-Brandenburg» steht der Schriftzug «Tesla». Bild: Bild: dpa

Der US-Elektroautobauer Tesla hält nach dem Nein bei der Bürgerbefragung in Grünheide bei Berlin grundsätzlich an einer Erweiterung des Fabrikgeländes fest, setzt aber auf Kooperation. „Wir sehen, dass die Bürgerinnen und Bürger von Grünheide Sorgen in Verbindung mit der geplanten Flächenerweiterung haben”, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.