Modekonzern: Burberry macht Riccardo Tisci zum Designchef

Auch führte er das nun in der Modebranche immer mehr verbreitete „See now, buy now“-Konzept ein: Direkt nach der Präsentation auf Fashion-Shows können die Stücke bereits gekauft werden. Bei seiner letzten Fashion-Show hatte Bailey seine Models als Hommage an die lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle und queere Community (LGBTQ) in knallbunte Designs in Regenbogen-Farben gesteckt und ein neues Karo-Muster namens Rainbow Check entworfen. Nach der Show war Bailey mit Standing Ovations verabschiedet worden.