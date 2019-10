Moderne Konsumtempel „Wir wollen dem Kunden einen Lieblingsort schaffen“

WirtschaftsWoche: Frau Ernst, die Art und Weise, wie Menschen konsumieren, wandelt sich durch das Internet immer stärker. Wie muss ein moderner Konsumtempel aussehen, um noch Kunden zu locken?

Marie Ernst: Auch, wenn heute viel über das Internet konsumiert wird, würde ich das nicht unbedingt als Konkurrenz für die Shoppingmeilen in den großen Metropolen sehen. Wenn ich in die Düsseldorfer Innenstadt gehe, ist die in der Regel voll. Nur die Motivation, warum Menschen in die Stadt fahren, hat sich im Vergleich zu früher geändert. In Zeiten, in denen Waren teilweise noch am selben Tag geliefert werden, muss ich nicht in ein Geschäft gehen, um meinen Bedarf an Bekleidung zu decken. Die Menschen fahren heute in die Stadt, um sich inspirieren zu lassen, etwas zu essen oder zu trinken.