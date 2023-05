Mögliches Sicherheitsrisiko Software-Update für 1,1 Millionen Tesla-Autos in China

13. Mai 2023 | Quelle: dpa

Fahrzeuge des Models 3 stehen vor der Tesla-Fabrik in Shanghai. Bild: Bild: dpa

Der Elektroautobauer Tesla muss in China ein mögliches Sicherheitsrisiko bei knapp über 1,1 Millionen Fahrzeugen mit einem Software-Update beheben. Die staatliche Behörde für Marktregulierung sprach am Freitag (Ortszeit) von einem Produktrückruf, der am 29. Mai beginnen wird. Betroffen sind insgesamt drei importierte und zwei in China hergestellte Tesla-Modelle, die von Januar 2019 bis April 2023 produziert wurden.