Der Pianist und Musikpädagoge Christian Vogt in Eltville bei Wiesbaden verkörpert Tradition und Digitales in einer Person. Bei wichtigen Klavierwerken schwöre er auf seine Papiernoten mit eigenen Anmerkungen: „Bleistift, Radiergummi und gebundene Noten gehören da einfach zusammen.” In seiner Indie-Rock-Formation Gribaldies dagegen halte er gerne alles mit einem Tablet fest: „Das geht schneller.”