Nach 123 Streiktagen IG Metall: Tarifverträge mit Vestas geschlossen

11. Juli 2023 | Quelle: dpa

Streikende Mitarbeiter des Windanlagenherstellers Vestas Ende Januar vor dem Gewerkschaftshaus in Hamburg. Bild: Bild: dpa

Die IG Metall hat sich nach 123 Streiktagen auf ein Paket von Tarifverträgen mit der deutschen Tochter des dänischen Windanlagenbauers Vestas geeinigt. Nach der Unterschrift am Freitag laufe jetzt die Urabstimmung über ein Ende des Arbeitskampfes, teilte die Gewerkschaft am Dienstag in Hamburg mit. Seitens des Unternehmens lagen zunächst keine Angaben vor.