Nach Mitarbeiter-Kritik: „FT“-Chef verzichtet auf Teil seines Gehalts

LondonNach Kritik an seinem millionenschweren Gehalt gibt der Chef der Wirtschaftszeitung „Financial Times“ einen Teil davon zurück. John Ridding erklärte in einer Mail an die Mitarbeiter des Blattes, er werde von den 2,6 Millionen Pfund (2,9 Millionen Euro), die er für 2017 erhalten habe, 510.000 Pfund (571.000 Euro) in die Entwicklung der Zeitung stecken.