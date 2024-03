Nach Angaben des Innenministeriums wird sich das Bundeskabinett zeitnah in der ersten Jahreshälfte mit dem sogenannten Kritis-Dachgesetz befassen. Der Bundesverband für den Schutz Kritischer Infrastrukturen hofft, dass es in diesem Jahr „als rechtssichere und verbindliche Ordnung” in Kraft tritt, wie Vize-Vorstandschef Borries sagte. „Es ist so, dass bisher nur im Promillebereich in die Unternehmenssicherheit investiert wird. Wir müssen uns in Zukunft vor Augen halten, dass wir wahrscheinlich in einem höheren Prozentbereich Sicherheit von Unternehmen großschreiben müssen.”