Nach Tragödie: Christian Haub wird alleiniger Tengelmann-Chef

Der 53-Jährige ist der Bruder des verschollenen Tengelmann-Erben Karl-Erivan Haub. Der Unternehmenschef war am vergangenen Samstagmorgen allein zu einer Skitour am Klein Matterhorn in der Schweiz aufgebrochen und am Nachmittag nicht wie verabredet in ein Hotel in Zermatt zurückgekehrt.