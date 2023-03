Nach verschobener Abstimmung Scholz: EU-Kommission im Streit um Verbrenner-Aus am Zug

06. März 2023 | Quelle: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht die Europäische Kommission in der Verantwortung, einen Vorschlag zum Einsatz von E-Fuels nach 2035 zu machen. Bild: Bild: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht im Streit um ein Aus für neue Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 die EU-Kommission am Zug. Scholz sagte nach der Kabinettsklausur in Meseberg, die Bundesregierung sei sich einig, dass sie davon ausgehe, dass die Europäische Kommission einen Vorschlag machen werde, wie E-Fuels nach 2035 eingesetzt werden könnten. Dies sei bereits im vergangenen Jahr in enger Diskussion mit der Kommission „politisch wirksam” gemacht worden. „Und jetzt geht es darum, dass es klar ist, dass das auch tatsächlich kommt.”