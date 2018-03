Nachfolger von Rolf Stomberg: Lanxess erhält neuen Chefaufseher

KölnDer Spezialchemiekonzern Lanxess bekommt einen neuen Aufsichtsratschef. Der Vorsitzende Rolf Stomberg wird sein Mandat mit Ablauf der Hauptversammlung am 15. Mai 2018 beenden, wie der Konzern am Dienstag in Köln mitteilte. Nachrücken soll Matthias Wolfgruber (64). Der frühere Chef des Chemiekonzerns Altana ist seit 2015 Mitglied des Lanxess-Aufsichtsrats.