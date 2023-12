Unterdessen ist der Großhandelspreis für Erdgas in Europa kurz vor dem Jahresende auf den tiefsten Stand seit drei Monaten gesunken. Am Freitag kostete der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam 31,99 Euro je Megawattstunde. So günstig war europäisches Erdgas seit September nicht mehr. Anfang 2023 wurde eine Megawattstunde noch bei 79 Euro gehandelt.