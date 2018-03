Netzwerk: Gut verdrahtet: Ex-McKinseyaner in Spitzenjobs

Das gute Netzwerk gilt bei Branchenexperten als einer der Hauptgründe, warum McKinsey in Deutschland so stark ist. Zwar haben persönliche Verbindungen in den vergangenen Jahren etwas an Bedeutung verloren. Denn mittlerweile werden auch Beratungsaufträge in den meisten Unternehmen nach streng strukturierten und standardisierten Verfahren vergeben. Auch die neuen, sogenannten Corporate-Governance-Vorschriften zur fairen Unternehmensführung haben dafür gesorgt, dass Mauscheleien weniger werden.„Aber keiner weiß, wie viele Aufträge tatsächlich noch im Stillen vergeben werden“, sagt ein Insider, „McKinsey ist extrem gut verdrahtet und dadurch frühzeitig informiert, was in den Unternehmen läuft.“ Hier eine kleine Auswahl Ex-McKinseyaner: