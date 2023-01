Neujahr Silvester-Datenverbrauch im Handynetz zieht kräftig an

04. Januar 2023 | Quelle: dpa

Handynutzer in Deutschland haben in der Silvesternacht deutlich mehr Daten verbraucht als ein Jahr zuvor. Bild: Bild: dpa

Es ging um Neujahrsgrüße per Video oder Foto: Die Handynutzer in Deutschland haben in der Silvesternacht deutlich mehr Daten verbraucht als ein Jahr zuvor. In der ersten Stunde des Jahres 2023 habe das Vodafone-Netz 280.000 Gigabyte übertragen und damit circa 40 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte der Netzbetreiber am Mittwoch in Düsseldorf mit. Beim Konkurrenten Telefónica mit seiner Marke O2 ging es sogar um rund 50 Prozent nach oben auf 570.000 Gigabyte. Die Deutsche Telekom vermeldete ein Plus von 55 Prozent.