Nordafrika Jahrestagung von Weltbank und IWF trotz Erdbeben in Marokko

19. September 2023 | Quelle: dpa

Trümmer säumen die Straßen in der vom Erdbeben beschädigten Stadt Amizmiz außerhalb von Marrakesch. Bild: Bild: dpa

Die Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank soll trotz des Erdbebens in Marokko wie geplant in Marrakesch stattfinden. Nach sorgfältiger Prüfung hätten sich die Direktionen der Weltbank und des IWF gemeinsam mit den marokkanischen Behörden darauf geeinigt, die Jahrestagung vom 9. bis 15. Oktober in Marrakesch abzuhalten und den Inhalt an die Gegebenheiten anzupassen, teilten beide Organisationen mit Sitz in Washington gestern Abend (Ortszeit) mit.