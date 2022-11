Notenbank EZB plant weitere Zinserhöhung im Kampf gegen Inflation

01. November 2022 | Quelle: dpa

Nach der dritten Zinserhöhung in Folge sieht Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, den Kampf gegen die hohe Inflation noch nicht beendet. Bild: Bild: dpa

Nach der dritten Zinserhöhung in Folge sieht EZB-Präsidentin Christine Lagarde die Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation noch nicht am Ziel. „Wir streben den Zinssatz an, mit dem das mittelfristige Inflationsziel von zwei Prozent erreicht werden kann. Das Ziel ist klar, und wir sind noch nicht am Ziel. Wir werden in Zukunft weitere Zinserhöhungen vornehmen”, sagte Lagarde dem lettischen Nachrichtenportal Delfi in einem am Dienstag von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten Interview.