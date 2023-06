Ölkartell Opec+ berät über Förderstrategie

04. Juni 2023 | Quelle: dpa

Hauptsitz der Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) in Wien. Bild: Bild: dpa

Das Ölkartell Opec+ berät am Sonntag in Wien erneut über seine Förderpolitik. Im Vorfeld gab es unterschiedliche Signale zum weiteren Vorgehen. Einerseits wies Saudi-Arabien auf mögliche Überraschungen hin, andererseits deutete Russland an, dass der aktuelle Ölpreis keine weiteren Maßnahmen erfordere.