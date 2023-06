Ölkartell Opec+ legt Produktionsziel für 2024 fest

04. Juni 2023 | Quelle: dpa

Ein Ölfeld in Saudi-Arabien. Bild: Bild: dpa

Das Ölkartell Opec+ will nach eigenen Angaben im kommenden Jahr rund 40 Millionen Barrel (je 159 Liter) am Tag fördern. Das bedeutet nach Berechnungen der russischen Agentur Tass eine Kürzung der gesamten Opec+-Fördermenge um 1,39 Millionen Barrel pro Tag. Diese Entscheidung traf die Allianz aus 23 Staaten am Sonntag in Wien. Ihr waren stundenlange, zähe Verhandlungen vorausgegangen.