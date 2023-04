ÖPNV Was bringt das Deutschlandticket dem Klima?

28. April 2023 | Quelle: dpa

Am Montag startet das Deutschlandticket - aber wird es auch ein «Klimaticket»? Bild: Bild: dpa

Berlin (dpa) - Am Montag geht es los, das Deutschlandticket startet - aber was bringt es dem Klimaschutz, wird es auch ein „Klimaticket”? Verbände und Experten sind eher skeptisch. Die Kernaussagen: das Deutschlandticket gehe in die richtige Richtung. Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) aber müsse ausgebaut werden. Nötig seien weitere Maßnahmen, damit Pendler vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen.