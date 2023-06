ÖPNV Wissing zieht erstes Fazit zum Deutschlandticket

01. Juni 2023 | Quelle: dpa

Volker Wissing (FDP), Bundesverkehrsminister, hat angesichts der Zahlen zum Deutschlandticket Grund zur Freude. Bild: Bild: dpa

Bundesverkehrsminister Volker Wissing sieht das vor einem Monat gestartete Deutschlandticket als große Errungenschaft. „Wir haben, nachdem das Ticket am 1. Mai gestartet ist, sehr erfreuliche Verkaufszahlen und können sagen: Das Deutschland Ticket ist jetzt schon ein Riesenerfolg”, sagte der FDP-Politiker heute vor einem Treffen mit seinen Amtskolleginnen und -kollegen der anderen EU-Staaten in Luxemburg. Es sei das bestimmende Nahverkehrsticket innerhalb kurzer Zeit in Deutschland geworden.