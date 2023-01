Österreich Dämpfer für Berlusconi-Firma zu ProSiebenSat.1-Anteil

10. Januar 2023 | Quelle: dpa

Die von Silvio Berlusconi gegründete Firma Fininvest hält rund die Hälfte der Anteile an dem Medienkonzern MFE. Bild: Bild: dpa

Der italienische Berlusconi-Medienkonzern Media For Europe (MFE) muss vorerst einen Dämpfer bei der geplanten Aufstockung seiner Anteile an ProSiebenSat.1 hinnehmen. Die Bundeswettbewerbsbehörde in Österreich teilte am Dienstag mit, dass eine „vertiefte Prüfung des Vorhabens erforderlich” sei. Man habe einen Prüfungsantrag an das Kartellgericht gestellt. ProSiebenSat.1 hat auch Fernsehangebote in Österreich.