Online-Handel Ebay Deutschland streicht Gebühren für private Verkäufer

28. Februar 2023 | Quelle: dpa

Eine Initiative aus Deutschland soll dafür sorgen, dass Ebay wieder attraktiver wird. Bild: Bild: dpa

Die Online-Handelsplattform Ebay macht in Deutschland künftig alle privaten Verkäufe kostenlos. Mit dem Wegfall der Angebotsgebühren und Verkaufsprovisionen beseitige man die größte Hürde, die Verbraucherinnen und Verbraucher bislang beim Verkaufen über eBay.de gesehen haben, erklärte das Unternehmen am Dienstag in Kleinmachnow bei Berlin.