Opel-Werke: Opel-Standorte streiten um Aufträge

Nach Angaben von Unternehmensinsidern hat Franz in Verhandlungen mit GM die Verlagerung nach Rüsselsheim inzwischen durchgesetzt. Franz sagte dazu auf Anfrage: „Das kann ich in dieser Form so nicht bestätigen. Die Verhandlungen darüber laufen noch.“ Doch damit verstößt er gegen eine frühere Abmachung. In einem Zukunftsvertrag, den die Opel-Werke einst mit der Konzernmutter GM abgeschlossen haben, sind Ellesmere Port und das polnische Gliwice als Astra-Produktionsorte festgeschrieben. Sollten die Kapazitäten dort nicht ausreichen, wäre Bochum an der Reihe, nicht Rüsselsheim. „Mit seiner Forderung hat der Kollege nicht nur die Briten, sondern auch die Bochumer sehr verärgert“, sagt der Betriebsratschef des Bochumer Werks, Rainer Einenkel. „Wir bestehen auf der gültigen Vereinbarung, die übrigens auch der Kollege Franz unterschrieben hat.“