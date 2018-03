Otto-Konzern: Einstieg in Brasilien steht unmittelbar bevor

"Derzeit verhandeln unsere Juristen die Verträge mit einem Partnerunternehmen, das wir mehrheitlich übernehmen wollen", sagte Otto-Chef Hans-Otto Schrader der WirtschaftsWoche. Von Anfang an will das Hamburger Unternehmen in Brasilien mit mehreren Marken antreten und, so Schrader, "versuchen, sehr schnell eine führende Position im Online-Geschäft einzunehmen. Auch für das Tochterunternehmen Manufactum erwägt der Konzern eine Expansion. Schrader: "Überprüft werde aktuell, ob Filialen des Tochterunternehmens Manufactum auch für bestimmte Auslandsmärkte eine Option sind.