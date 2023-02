Pandemie-Ende Hongkong lockt Besucher mit Gratis-Flugtickets

02. Februar 2023 | Quelle: dpa

Hongkong will Flugtickets verschenken, um Touristen wieder in die internationale Finanzmetropole zu locken. Bild: Bild: dpa

Die chinesische Sonderverwaltungsregion Hongkong will nach dem Ende der strikten Corona-Maßnahmen mit einer Charmeoffensive Touristen zurückgewinnen. Regierungschef John Lee kündigte am Donnerstag an, dass von März an 500.000 kostenlose Flugtickets an Besucher aus aller Welt verteilt werden sollen. Die Tickets sollen über lokale Fluggesellschaften erhältlich sein. Weitere Freiflüge seien für Hongkonger und Besucher vom chinesischen Festland reserviert.