Paris 2024 Luxusläden drängen sich vor Olympia auf Champs-Élysées

23. Januar 2024 | Quelle: dpa

Schlendern, bummeln, einkaufen: Monatlich kommen mehr als eine Million Besucher in die Champs-Élysées in Paris. Bild: Bild: dpa

Paris (dpa) - Im Vorfeld der Olympischen Spiele im Sommer hat die Ansiedlung von Läden im Luxussegment und den Bereichen Sport und Kosmetik in Paris kräftig angezogen. Etliche Markenhersteller hätten Geschäfte auf den Champs-Élysées eröffnet oder erweitert, berichtete die Wirtschaftszeitung „Les Échos” unter Bezug auf eine Studie des Immobilienunternehmens Knight Frank. Vom Wunsch, mit Vorzeigeläden, sogenannten Flagship-Stores, in der französischen Hauptstadt präsent zu sein, profitierten auch andere touristische Bereiche, etwa an der Oper.