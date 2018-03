Patentanmeldungen: Chinesischer IT-Riese Huawei ist Europas Patentkönig – vor Siemens

MünchenSchon die Einladung zeigt, dass es um etwas Großes gehen soll. In der Mitte ragt der beleuchtete Eiffelturm in die Höhe, darunter steht der Schriftzug „mehr sehen mit KI“. Huawei stellt Ende März sein neues Spitzen-Smartphone P20 in Paris vor, hunderte Journalisten und Analysten aus aller Welt werden sich auf den Weg machen. Der chinesische Konzern, der Netzwerktechnik und IT herstellt, ist mit seiner Technologie schließlich ein ernstzunehmender Konkurrent für Apple und Samsung.