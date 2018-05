Pathfinder 2018: Die Drei-Wörter-Adresse – eine Idee, die die Zukunft vereinfacht

„Ich kann nicht mal den genauen Ort von einem Straßenkunstwerk in London so einfach verschicken“, sagt die Chief Commercial Officer des Start-ups what3words. Sie sei in einem kleinen Ort im Westen Großbritanniens aufgewachsen und ständig habe der Postbote Pakete bei den Nachbarn abgegeben. Und selbst im Studium in London habe der Pizzabote oft nicht den verwinkelten Weg zu ihrer Hinterhofwohnung gefunden.