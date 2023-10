Pestizid Streit um Zulassung von Glyphosat geht weiter

13. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Die Verpackung eines Unkrautvernichtungsmittels, das den Wirkstoff Glyphosat enthält. Bild: Bild: dpa

Darf Glyphosat in der EU noch bis Ende 2033 eingesetzt werden? Die Europäische Kommission hat zunächst keine ausreichende Zustimmung der EU-Länder für eine erneute Zulassung des Unkrautvernichters für weitere zehn Jahre bekommen. Bei einer Abstimmung von Vertretern der Staaten gab es am Freitag keine qualifizierte Mehrheit dafür, dass das umstrittene Mittel noch so lange eingesetzt werden darf. Die Kommission hatte im September einen entsprechenden Vorschlag veröffentlicht.