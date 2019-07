Peter Bellew: Easyjet holt Topmanager vom Konkurrenten Ryanair

Der künftige COO Bellew war Ende 2017 von Malaysian Airlines zu Ryanair gekommen, nachdem der irische Billigflieger wegen Pilotenmangels rund 20.000 Flüge hatte streichen müssen. Konzernchef Michael O'Leary bescheinigte ihm zum Abschied in einem Brief an die Mitarbeiter, er habe großartige Arbeit geleistet, um die Betriebsabläufe zu verbessern und die Pünktlichkeit zu steigern.