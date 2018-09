Pharmachef Weinand geht Bayer und Sanofi tauschen Top-Manager

FrankfurtPharmachef Dieter Weinand nimmt seinen Hut beim Leverkusener Bayer-Konzern. Weinand verlasse das Unternehmen aus familiären Gründen und wechsele in den Vorstand des französischen Wettbewerbers Sanofi, teilte Bayer am Donnerstag mit. Seinen Sitz werde er in den USA haben. Dort studierte Weinand und verbrachte auch den Großteil seiner Karriere.