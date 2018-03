Philipp Rösler: Ex-Gesundheitsminister zieht in Healthineers-Aufsichtsrat ein

München

Der ehemalige Gesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) ist das bekannteste Mitglied im Aufsichtsrat der vor dem Börsengang stehenden Siemens-Tochter Healthineers. Rösler, der seit kurzem die zum chinesischen Tourismus-Konzern HNA gehörende Hainan Cihang Foundation in New York leitet, ist als eines von vier unabhängigen Mitgliedern des Gremiums nominiert, wie Siemens Healthineers am Mittwoch mitteilte. Mit fünf von neun Aufsichtsräten stellt die Muttergesellschaft die Mehrheit. Aufsichtsratschef des Medizintechnik-Konzerns wird der im Siemens-Vorstand für Beteiligungen zuständige Michael Sen. Auch Finanzvorstand Ralf Thomas gehört dem Gremium an.