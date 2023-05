«Photovoltaik-Gipfel» Habeck: Maßnahmenpaket für schnelleren Solarausbau

05. Mai 2023 | Quelle: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) spricht bei der Pressekonferenz zum Photovoltaik-Gipfel im Bundeswirtschaftsministerium. Bild: Bild: dpa

Mit einem Maßnahmenpaket will Wirtschaftsminister Robert Habeck die Solarenergie in Deutschland erheblich schneller ausbauen. Der Grünen-Politiker legte nach einem weiteren „Photovoltaik-Gipfel” mit Vertretern der Branche in Berlin eine Strategie vor.