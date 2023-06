Plastikmüll Städte nach Urteil zu Verpackungssteuer noch zögerlich

10. Juni 2023 | Quelle: dpa

In Tübingen wird seit Anfang 2022 für Einweggeschirr und Einwegverpackungen eine Gebühr fällig. Bild: Bild: dpa

Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zugunsten der Verpackungssteuer in Tübingen zeigen sich Städte in Deutschland noch zögerlich, dem Beispiel aus Baden-Württemberg zu folgen. Als Gründe nannten Kommunen in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zumeist den Wunsch nach einer städteübergreifenden Lösung und die noch nicht vorliegende Urteilsbegründung.