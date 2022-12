Pleite-Kryptobörse FTX-Gründer soll an USA ausgeliefert werden

22. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Sam Bankman-Fried wird aus dem Gericht in Nassau, Bahamas, eskortiert. Bild: Bild: dpa

Der Gründer der insolventen Kryptobörse FTX soll an die USA ausgeliefert werden. Sam Bankman-Fried werde von den Bahamas in die Vereinigten Staaten gebracht, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Karibikstaats mit. Der 30-Jährige habe auf sein Recht verzichtet, die Auslieferung anzufechten. Bankman-Fried war am 12. Dezember auf Bitten der US-Behörden auf den Bahamas festgenommen worden. In den Vereinigten Staaten droht ihm eine lange Haftstrafe.