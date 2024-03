Postdienste Nachfrage nach Paketen geht Ostern durch die Decke

22. März 2024 | Quelle: dpa

Normalerweise stellt der Paketdienstleister DHL eigenen Angaben zufolge nur etwa 6,3 Millionen Pakete pro Tag zu. Bild: Bild: dpa

Die Nachfrage nach Paketen zieht in den Ostertagen nach Einschätzung von DHL deutlich an. Man erwarte am Dienstag nach Ostern rund neun Millionen Pakete, teilte Deutschlands größter Paketdienstleister DHL in Bonn mit. Das wären 0,6 Millionen mehr als ein Jahr zuvor.