Postdienste Weniger Zustelltage für Briefe? Post reagiert zurückhaltend

12. Juni 2023 | Quelle: dpa

Ein Briefzustelltag weniger in der Woche? Bundesnetzagentur-Präsident Müller kann sich eine entsprechende Reform des Postgesetzes vorstellen. Bild: Bild: dpa

In der Debatte um die Reform des veralteten Postgesetzes hat ein Behördenchef angedeutet, mit der Streichung des Montags als Briefzustelltag einverstanden zu sein. „Noch ist die Post verpflichtet, sechs Tage die Woche zuzustellen. Aber unsere Gesellschaft und unser Kommunikationsverhalten haben sich geändert”, sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, der Funke Mediengruppe. In anderen Ländern seien Zustellzeiten von zwei, drei oder vier Tagen normal. „Ich bin offen, dass so etwas auch hier möglich wird”, so Müller. Die Entscheidung liege aber beim Bundestag.