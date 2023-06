Preise Habeck will gerechtere Netzentgelte für Strom

01. Juni 2023 | Quelle: dpa

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) beschäftigt sich mit erneuerbaren Energien. Bild: Bild: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will mit den Ländern über eine Reform der Netzentgelte für Strom sprechen. Er sei einigermaßen hoffnungsvoll, dass „man das in Angriff nehmen kann”, sagte Habeck heute in der Staatskanzlei in Potsdam.