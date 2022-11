Preise Inflation in Eurozone steigt auf Rekordwert von 10,6 Prozent

17. November 2022 | Quelle: dpa

Die Inflationsraten im Währungsraum fallen nach wie vor sehr unterschiedlich aus. Bild: Bild: dpa

Die Inflation in der Eurozone hat im Oktober abermals einen Rekordwert erreicht. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise um 10,6 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg in einer zweiten Schätzung mitteilte. Es ist die höchste Rate seit Bestehen des Währungsraums. Die in der ersten Schätzung ermittelte Inflationsrate wurde leicht um 0,1 Punkte nach unten korrigiert.