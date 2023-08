Preise Inflationsrate in der Eurozone unverändert

31. August 2023 | Quelle: dpa

Eine Kassiererin scannt Lebensmittel an der Kasse eines Supermarktes. Bild: Bild: dpa

Der Anstieg der Verbraucherpreise in der Eurozone hat sich im August nicht weiter abgeschwächt. Die Jahresinflationsrate verharrte bei 5,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Das Inflationsziel der Europäische Zentralbank (EZB) von mittelfristig zwei Prozent wird damit nach wie vor klar überschritten. Im vergangenen Jahr war die Inflation infolge des Ukraine-Kriegs zeitweise zweistellig gewesen.