Preise Kommt jetzt die Trendwende bei den Lebensmittelpreisen?

07. Juni 2023 | Quelle: dpa

Preiserhöhungen für Nahrungsmittel der letzten zwölf Monate bleiben laut eines Experten vermutlich bestehen. Bild: Bild: dpa

Immer mehr Preise im deutschen Lebensmittelhandel geraten ins Rutschen. In dieser Woche kündigten Aldi, Edeka, Rewe und Co. dauerhafte Preissenkungen für zahlreiche Molkereiprodukte wie Milch, Quark, Sahne oder Joghurt an. Insgesamt würden über 50 Molkereiprodukte um bis zu 15 Prozent billiger, berichtete der Discounter. Die Kette Kaufland versprach sogar Preissenkungen bei mehr als 350 Molkereiprodukten.