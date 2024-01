Preisentwicklung Inflation im Gesamtjahr 2023 bei 5,9 Prozent

04. Januar 2024 | Quelle: dpa

Die hohen Lebensmittelpreise belasten Verbraucherinnen und Verbraucher. Bild: Bild: dpa

Die Inflation in Deutschland lässt nur allmählich nach. 2023 war für Verbraucherinnen und Verbraucher das zweitteuerste Jahr seit der Wiedervereinigung, im Dezember zog die Teuerung wieder an. Im Jahresschnitt legten die Verbraucherpreise nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes um 5,9 Prozent zu. Einen höheren Wert in einem Gesamtjahr gab es im wiedervereinigten Deutschland nur 2022 mit 6,9 Prozent. Volkswirte rechnen in diesem Jahr zwar mit sinkenden Teuerungsraten, der Weg zu dauerhaft niedrigeren Raten dürfte aber „wohl steinig bleiben”, wie Deutsche-Bank-Ökonom Sebastian Becker es einschätzt.