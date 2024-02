Preisfrage Die Ökonomie der Krawatte

Obwohl die Kleiderordnung in vielen Bereichen gelockert sind und sogar CEOs in Hoodie und Turnschuhen auftreten, bleibt die Krawatte in vielen Bereichen der Geschäfts- und Abendgarderobe obligatorisch. Zunehmend wird sie nicht als Uniform, sondern als Statement begriffen. Das passt zu ihrem Ursprung am französischen Königshof im 17. Jahrhundert. Unter dem sogenannten Sonnenkönig Ludwig XIV. von Frankreich wurde die Krawatte um 1650 am französischen Hof getragen.