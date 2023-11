Preisfrage Die Ökonomie des Flugtickets: Einmal Malle und zurück

Was ließ den Preis für ein Flugticket in den letzten Jahren in die Höhe schnellen? Vor allem der steigende Kerosinpreis, sagt Bützel, aber auch Mehrkosten aufgrund von teurer werdenden Emissionszertifikaten, die die Airlines kaufen müssen, um CO2 zu emittieren, schlügen bei den Airlines zu Buche. Diese als Treibstoffkosten zusammengefassten Kosten seien in den letzten fünf Jahren – für die Strecke Düsseldorf, Palma de Mallorca, Düsseldorf – um etwa 170 Prozent gestiegen.