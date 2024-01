Preisfrage: Die Ökonomie des „Superstar“

Die Herstellung sei ein vergleichsweise geringer Kostenposten, sagt Rohlmann. Denn Adidas produziere seine Schuhe, wie die meisten großen Sportschuhhersteller, vor allem in Asien. In Indonesien produziere Adidas mit 34 Prozent Anteil am Gesamtvolumen der Schuhproduktion am häufigsten, so Rohlmann, knapp vor Vietnam mit 32 Prozent. Rein geschäftlich zahlt sich die Produktion dort für Adidas aus. Während die Rohstoff-, Transport- und Vertriebskosten gestiegen sind, verharren die Lohnkosten auf niedrigem Niveau. Nichtregierungsorganisationen hingegen (NGOs) kritisieren die niedrigen Löhne und Menschenrechtsverletzungen in diesen Ländern.